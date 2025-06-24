Над Россией перехватили 20 украинских БПЛА. Военная операция, день 1217-й

9:01 ВСУ стягивают в Сумскую область военных с донецкого направления и малообученных новобранцев для удержания региона, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
8:49 Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев попал в базу украинского сайта «Миротворец». Дмитриев внесен в базу за «финансирование России» и «участие в информационных операциях» против Украины.
8:30 Представители ВСУ требуют от Киева назначить главами администраций Сумской области военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Есть данные, что представители ВСУ организовали против гражданских органов власти Сумской области информационную кампанию. Они через подконтрольных блогеров прямо требуют от киевского режима назначить военнослужащих главами областной и городских администраций», — сказал собеседник агентства.
8:18.
8:01 ?Минобороны: в ночь на 24 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских БПЛА.
◾️ 14 — над территорией Курской области,
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1217-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.