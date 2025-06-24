Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении режима прекращения огня между Ираном и Израилем. В своём аккаунте в социальной сети Truth Social политик призвал стороны конфликта соблюдать достигнутые договорённости.
«Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!», — написал Трамп.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о полном прекращении боевых действий. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей социальной сети.
Ранее сообщалось, что иранская ракета повредила многоэтажный дом в Беэр-Шеве, есть жертвы и пострадавшие.
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