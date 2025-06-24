Так мир или нет? Трамп заявил о прекращении войны между Ираном и Израилем. Тегеран подтверждает, Тель-Авив молчит

«Вроде многие рады, что США и Иран не схватились вдолгую. Но, как говорит Президент Путин, первопричины не искоренены. А значит этот эпизод — лишь один из череды событий кампании против Ирана. Китай и мы попробуем скооперироваться с Ираном ещё теснее, но тут всё зависит от Тегерана. И не факт, что Израиль остановит налеты на Иран. И не факт, что ядерная программа Ирана отброшена на долгие годы. А точно факт — Трампу верить нельзя», — уверен политолог Марат Баширов.