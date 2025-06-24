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Так мир или нет? Трамп заявил о прекращении войны между Ираном и Израилем. Тегеран подтверждает, Тель-Авив молчит

Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил о себе как о «центральной фигуре» на мировой арене. Он сообщил, что между Ираном и Израилем было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил о себе как о «центральной фигуре» на мировой арене. Он сообщил, что между Ираном и Израилем было достигнуто соглашение о прекращении огня.

«Поздравляем всех! Израиль и Иран полностью согласились на полное и всеобъемлющее прекращение огня… Через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны», — написал «миротворец Донни» в своих соцсетях.

Он заявил, что сначала перестанет стрелять Иран, а затем, через 12 часов, наступит очередь и Израиля. И «война, которая могла бы продолжаться в течение многих лет и разрушить весь Ближний Восток, не только закончится — она даже не начнётся по-настоящему».

«Боже, благослови Израиль. Боже, благослови Иран. Боже, благослови Ближний Восток. Боже, благослови Соединённые Штаты Америки и боже, благослови весь мир!», — с привычным уже апломбом и пафосом заключил Трамп.

«Вроде многие рады, что США и Иран не схватились вдолгую. Но, как говорит Президент Путин, первопричины не искоренены. А значит этот эпизод — лишь один из череды событий кампании против Ирана. Китай и мы попробуем скооперироваться с Ираном ещё теснее, но тут всё зависит от Тегерана. И не факт, что Израиль остановит налеты на Иран. И не факт, что ядерная программа Ирана отброшена на долгие годы. А точно факт — Трампу верить нельзя», — уверен политолог Марат Баширов.

Иранские информагентства сообщили о вступлении в силу соглашения о прекращении огня, уточнив, что последний залп ракет с их стороны был произведён ещё до семи часов утра по киевскому времени. Однако со стороны израильских властей пока не прозвучало ни одного официального подтверждения участия в перемирии, о котором ранее заявил Дональд Трамп.

Издание Times of Israel раскрыло некоторые детали переговорного процесса, приведшего к возможной деэскалации конфликта.

По словам одного из высокопоставленных представителей администрации США, перемирие стало результатом совместных усилий Вашингтона и Катара. Накануне Дональд Трамп лично связывался сначала с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху, а затем с эмиром Катара, призвав последнего повлиять на Тегеран.

Как сообщается, эмир Катара сумел добиться согласия Ирана на участие в переговорах уже после того, как иранская армия нанесла ракетный удар по американской авиабазе Аль-Обейд, находящейся вблизи Дохи.

После этой атаки Тегеран, используя катарский канал связи, дал понять США, что не стремится к дальнейшему развитию конфликта. Об этом пишет Axios со ссылкой на собственные источники. В ответ на это Белый дом направил послание, в котором выражал намерение воздержаться от ответных действий и обозначал заинтересованность в прекращении боевых действий.

В процессе переговоров с Ираном участвовали как напрямую, так и через посредников, несколько ключевых фигур в американской администрации — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф, заявил представитель Белого дома.

По данным телеканала Channel 12, перед тем как Дональд Трамп поговорил с Нетаньяху в понедельник — уже после ракетного удара по американской базе — Марко Рубио обсудил ситуацию с министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером, ближайшим соратником премьера. В ходе разговора Рубио сообщил, что Вашингтон хочет завершения конфликта после удара по иранским пусковым позициям. В ответ Дермер заявил, что Израиль практически выполнил все поставленные военные задачи.

Тем не менее официальные власти Израиля до сих пор не выступили с публичным заявлением относительно предполагаемого соглашения о перемирии.

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