Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном уже в силе

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном уже введён в действие. Он обратился к обеим сторонам с призывом соблюдать его.
«Режим прекращения огня уже введён. Пожалуйста, не нарушайте его!» — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Израиль и Иран практически одновременно обратились к нему с просьбой оказать содействие в прекращении конфликта. Глава Белого дома указал, что Ирану и Израилю есть что терять в случае несоблюдения перемирия.
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