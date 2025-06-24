N12 узнал об указании Нетаньяху кабмину не комментировать происходящее

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. По его словам, оно начнется «примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии». Первым огонь прекратит Иран, через 12 часов аналогичный шаг предпримет Израиль, а «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны», пояснил Трамп. Он выразил уверенность, что перемирие Израиля и Ирана будет «вечным».