Объявленное прекращение между воюющими странами оставило много вопросов

Между тем — на фоне оптимистических ожиданий прекращения огня — Израиль выпустил шесть предупреждений об отдельных запусках иранских ракет за ночь до утра вторника по местному времени, за несколько часов до того, как хрупкое перемирие между двумя странами должно было вступить в силу.