Объявленное прекращение между воюющими странами оставило много вопросов

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Ираном и Израилем в понедельник вечером. Позже иранские и израильские СМИ сообщили, что прекращение огня началось, но точные детали договоренностей пока не уточняются.
Иранские и израильские СМИ сообщают, что прекращение огня между двумя странами началось. Но, отмечает Си-эн-эн, по-прежнему сохраняется путаница в отношении точных деталей и сроков прекращения огня.
В своем первоначальном заявлении президент США Дональд Трамп объявил, что прекращение огня начнется примерно через шесть часов после его первого сообщения в социальных сетях о прорыве, которое было опубликовано примерно в 12:00 по восточному времени.
Вскоре после 12:00 по восточному времени израильские и иранские СМИ начали публиковать заголовки о начале перемирия.
Иранский телеканал Press TV, который управляется государственным телеканалом Ирана, сообщил: «Прекращение огня началось после четырех волн иранских нападений на оккупированные Израилем территории».
Полуофициальное информационное агентство Tasnim опубликовало в своем Telegram-канале сообщение о том, что режим прекращения огня вступил в «стадию соблюдения».
Израильские новостные агентства Channel 12 и Ynet также опубликовали заголовки, в которых говорилось, что режим прекращения огня вступил в силу.
Ранее во вторник государственные СМИ Ирана заявили, что режим прекращения огня был «навязан врагу», но не указали точное время.
Правительство Израиля пока не дало никаких официальных комментариев, подчеркивает Си-эн-эн.
Если прекращение огня между Израилем и Ираном действительно вступит в силу, оно может продлиться «по крайней мере, некоторое время», говорит военный аналитик CNN.
Военный аналитик поясняет свою точку зрения тем, что Израиль считает, что уже достиг своих целей, тогда как Ирану нужно время для передышки и перегруппировки.
Полковник ВВС в отставке Седрик Лейтон заявил, что Израиль достиг многих своих целей, включая нанесение ударов по ядерным объектам Ирана и уничтожение его системы противовоздушной обороны.
Тем временем Иран ищет возможность «перегруппироваться и выяснить, что они собираются делать дальше», — отмечает Лейтон.
«Так что в этом смысле очень возможно, что соглашение продержится, по крайней мере, какое-то время», — считает Лейтон.
Между тем — на фоне оптимистических ожиданий прекращения огня — Израиль выпустил шесть предупреждений об отдельных запусках иранских ракет за ночь до утра вторника по местному времени, за несколько часов до того, как хрупкое перемирие между двумя странами должно было вступить в силу.
По всему Израилю неоднократно звучали сирены воздушной тревоги, когда Иран выпустил несколько ракет по территории страны, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека в южном городе Беэр-Шева, сообщает CNN.
В течение ночи и до утра жителям по всему Израилю неоднократно приказывали укрыться, поскольку израильские средства ПВО обнаруживали приближающиеся ракеты. Вскоре после того, как некоторые жители покинули свои бункеры, снова завыли сирены, призывая их возвращаться.
Ракетные обстрелы начались уже после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Ираном и Израилем, отмечает Си-эн-эн.