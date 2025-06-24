Трамп призвал Израиль и Иран соблюдать действующее прекращение огня

Напомним, в июне 2025 года конфликт между Израилем и Ираном резко обострился. 13 июня Израиль начал воздушные удары по иранским ядерным и военным объектам, уничтожив часть инфраструктуры и ликвидировав ключевых командиров. Иран ответил ракетными атаками по израильским городам. США изначально отрицали участие, но 21 июня нанесли удары по трём иранским ядерным объектам (Фордо, Натанз, Исфахан), заявив о «полном уничтожении» их мощностей. Президент Трамп сначала призывал к дипломатии, но позже поддержал эскалацию, угрожая Ирану дальнейшими ударами. 23 июня лидер США объявил о прекращении огня, призвав стороны его соблюдать.