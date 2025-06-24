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Трамп призвал Израиль и Иран соблюдать действующее прекращение огня

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном уже действует. Через Truth Social он призвал обе стороны строго соблюдать соглашение, акцентируя необходимость сохранения мира.

Источник: Life.ru

Также Трамп заявил, что Иран и Израиль почти одновременно обратились к нему с просьбой о мире. По его словам, это свидетельствует о наступлении важного момента для региона.

Напомним, в июне 2025 года конфликт между Израилем и Ираном резко обострился. 13 июня Израиль начал воздушные удары по иранским ядерным и военным объектам, уничтожив часть инфраструктуры и ликвидировав ключевых командиров. Иран ответил ракетными атаками по израильским городам. США изначально отрицали участие, но 21 июня нанесли удары по трём иранским ядерным объектам (Фордо, Натанз, Исфахан), заявив о «полном уничтожении» их мощностей. Президент Трамп сначала призывал к дипломатии, но позже поддержал эскалацию, угрожая Ирану дальнейшими ударами. 23 июня лидер США объявил о прекращении огня, призвав стороны его соблюдать.

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