Осенью восемнадцатым начальником британской разведывательной службы MИ-6 станет Блейз Метревели. Что это за персона, какие возможны изменения в деятельности английской разведки, рассказал, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, заведующий кафедрой Международного права РГСУ профессор Юрий Жданов.
— Юрий Николаевич, замена главы одной из могущественнейших спецслужб мира — рядовая ротация или концептуальное решение?
— Полагаю, скорее — концептуальное. Когда британский премьер Кейр Стармер объявил, что британскую службу внешней разведки МИ-6 впервые возглавит женщина, 47-летняя Блейз Флоренс Метревели, с весьма специфическим опытом работы, возникли предположения, что в деятельности этой спецслужбы будет что-то меняться. Кстати, у МИ-6 никогда не было женщины-руководителя с момента основания в 1909 году.
— Кейр Стаймер как-то подчеркнул значимость нового назначения?
— В том-то и дело. Стармер торжественно заявил (чего обычно не делали его предшественники в аналогичных ситуациях): «Историческое (!) назначение Блейз Метревели происходит в то время, когда работа наших разведывательных служб как никогда важна. Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба, будь то агрессоры, которые направляют свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изощренные киберзаговоры направлены на то, чтобы нарушить работу наших государственных служб».
При этом сама Метревели, которая в прошлом году стала кавалером ордена Святого Михаила и Святого Георгия, сказала: «Для меня большая честь и гордость, что меня попросили возглавить мою службу. МИ-6 играет жизненно важную роль — наряду с МИ-5 и Центром правительственной связи — в обеспечении безопасности британского народа и продвижении интересов Великобритании за рубежом. Я с нетерпением жду возможности продолжить эту работу вместе с отважными офицерами и агентами МИ-6 и нашими многочисленными международными партнерами».
Согласитесь, все обставлено пафосно и с намеком.
— Очень похоже на противопоставление уходящему шефу. Чем же не угодил нынешний глава разведки Ричард Мур, что его решили так демонстративно заменить?
— Нет-нет, там же сплошь — джентльмены и внешне все происходит в рамках приличий. Срок полномочий Мура должен скоро закончиться. Он занимал эту должность почти пять лет, с сентября 2020 года. Пять лет — это максимальный срок для руководителей британских спецслужб, которые обычно переходят в консалтинг или в частный сектор. Вот и пришло, наконец, время Мура. За него не приходится волноваться, он не пропадет.
В отличие от своей преемницы, которая сделала карьеру в МИ-5 и МИ-6, Мур был относительно высокопоставленным чиновником. Он почти четыре года проработал послом в Турции, где у него сложились прочные отношения с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Принято считать, что это он придумал максимально усилить Турцию и развязать ей руки, что в итоге превратило Анкару в мощного, но неконтролируемого игрока в регионе с претензиями лидера.
За время его пребывания в должности главы МИ-6, служба была вовлечена в ряд международных кризисов. В частности, агентство неоднократно публично и в частном порядке высказывалось о намерении России вторгнуться на Украину. И, конечно же, всем запомнились публичные совместные заявления, которые сделали год назад тогдашний директор американского ЦРУ Билл Бернс и глава британской МИ-6 Ричард Мур. Мол, отныне именно эти спецслужбы с помощью искусственного интеллекта будут управлять внешней политикой своих стран и мировой геополитикой в целом. Вряд ли подобные претензии «порулить» понравились правящим элитам.
— А что, у Блейз Метревели подобных амбиций нет?
— Пока не наблюдается. Она поступила на службу в 1999 году, большую часть своей карьеры проработала на оперативных должностях на Ближнем Востоке и в Европе, затем занимала руководящие должности в МИ-6 и МИ-5, агентстве внутренней безопасности и контрразведки. Метревели в настоящее время в МИ-6 является генеральным директором отдела Q, отвечающего за технологии и инновации. Некоторые любители кино видят в назначении Метревели пример того, как жизнь подражает искусству. Помните, у Джеймса Бонда была начальница, роль которой бессменно исполняла Джуди Денч?
— Что за оперативная работа была у Метревели?
— Ни одна уважающая себя спецслужба не раскрывает своих оперов и информаторов. Тем не менее, про этот период кое-что известно. По данным издания The Telegraph, Метревели в начале 2020-х под псевдонимом «Директор К» занималась противодействием разведкам недружественных стран, а именно России и Китая. После службы в МИ-5 Блейз перешла в разведку, работала на Ближнем Востоке. Она хорошо говорит по-арабски и, по слухам, неплохо понимает менталитет тех народов, среди которых работала. Видимо, ей пригодились эти навыки и прикладное страноведение, как его понимают в МИ-6.
— Прикладное страноведение?
— Надо сказать, что Блейз Метревели — весьма нетривиальная и образованная особа. Помимо прочего, она изучала социальную антропологию в Кембриджском университете. Есть все основания утверждать, что в людях — в физическом и психологическом смысле, — она разбирается достаточно хорошо. Чем конкретно занималась оперативница Блейз Метревели на Ближнем Востоке — никто никогда не узнает, но, вероятно, она очень хорошо умела работать с диаспорами. Правда, тут есть немало подводных камней: представители диаспор зачастую весьма пристрастны в подаче и трактовке информации — для своей выгоды. И умеют вводить в заблуждение своего куратора. Не отсюда ли случавшиеся просчеты британской разведки и вовлеченность ее в те самые международные кризисы? Опять же, архитектором нынешней разведывательной конфигурации Великобритании на Ближнем Востоке был как раз уходящий осенью в отставку и на пенсию сэр Ричард Мур.
— Метревели — явно грузинская фамилия…
— Грузинская. Откуда она взялась у госпожи Блейз — несколько версий. По одной из них, ее настоящая фамилия должна была быть Добровольская, потому что ее отец, Константин Добровольский, завкафедрой радиологии Гонконгского университета, сменил фамилию на более звучную — своего деда-белоэмигранта. То есть грузинский князь Метревели, эмигрировавший в Британию после 1918 года, — ее прадед. Откуда взялся ее папа Константин Добровольский, поясняет в своем Telegram-канале экс-депутат украинской Верховной Рады Олег Царев. По его словам, Константин Добровольский родился на Украине в годы Великой Отечественной войны.
— Как он очутился в Великобритании?
— Его вывез кто-то из родителей. Царев говорит, что, согласно документам, подданным британской короны Константин стал лишь в 1966 году. Причем национальность Метревели-Добровольского заявлена как «неопределенная», а до натурализации и становления британцем он носил Нансеновский паспорт. Напомню, это предтеча проездного документа беженца, его выдавали в период с 1922 по 1938 год. Основными получателями этих паспортов стали русские эмигранты, которые бежали из СССР. Всего было выдано около 450 тысяч таких документов.
Предположительно, дед или отец Метревели могли получить паспорт за вывоз ценностей из СССР. Каких именно — неизвестно. Олег Царев не исключает, что причина получения британского гражданства могла крыться в связях деда Метревели с нацистами и его розыске в СССР. Известно, что после Второй мировой войны в Великобританию эмигрировали и члены дивизии СС «Галичина», которые попали в плен к англичанам в Италии. Среди эмигрантов были и украинцы.
Ну, а затем Добровольский, взявший фамилию Метревели, натурализовался и стал студентом-медиком, выучился на врача-радиолога, работал в Королевском армейском медицинском корпусе, стал профессором радиологии, работал в Гонконге и даже упоминался в научных статьях. Что любопытно, детство будущей новой главы MИ-6 как раз прошло в Гонконге. Судьбоносное совпадение, согласитесь.
— Пусть у папы национальность «неопределенная», но сама Блейз считается уже англичанкой?
— О, это очень правильная английская глава МИ-6, у нее все остальное настолько британское, что даже слишком: родилась в Бренте, что рядом со старым стадионом Уэмбли, из семьи ученого с врачебной специальностью, с очень белой внешностью, братом-близнецом и безупречным произношением. Как уже говорилось, она училась в Кембридже, в Пемброк-колледже, в среде аристократов, состояла в женской команде колледжа по академической гребле. В общем, увлекалась всем тем, чем должна увлекаться истинная леди.
— За какие технологии и инновации отвечает отдел Q, который пока еще возглавляет Блейз Метревели?
— Опять же вернемся к фильму про Джеймса Бонда. Там агента «007» снабжал всякими шпионскими штучками специальный квартирмейстер. Вот это и есть отдел Q.
Блейз Метревели приписывают значительное расширение и усиление отдела Q. Теперь в него входят кибербезопасность, анализ больших массивов данных, искусственный интеллект и квантовые технологии. Это включает разработку новых методов обнаружения и нейтрализации вредоносного программного обеспечения, защиты критической инфраструктуры и проведения собственных киберопераций. Кстати, ее брат-близнец Костен — компьютерщик, работает в небольшой фирме в Большом Лондоне, возможно, аффилированной с разведкой.
— Что «исторического» узрел Стармер в назначении Метревели? Или это просто фигура речи?
— Увы, нет, британский премьер вкладывает в это некий смысл. Назначение происходит на фоне публикации стратегического обзора обороны Великобритании, который определяет новую эру угроз и вызовов для национальной безопасности. Кроме того, сейчас идет пересмотр механизмов функционирования разведсообщества «Пять глаз» из-за противоречий между американскими структурами и британскими. То есть, в новых реалиях методы ведения разведки на всех уровнях в Британии решили менять.
Ожидается, что это назначение повлечет за собой и экономические последствия — бум инвестиций в развитие искусственного интеллекта, квантового шифрования и технологий наблюдения за счет новых госзаказов.
Кстати, некоторые аналитики полагают, что не без помощи отдела Q израильтяне сумели осуществить теракт с пейджерами, вычислить местонахождение иранских военачальников и ученых-ядерщиков, осуществить запуск украинских дронов вблизи Иркутска и израильских — с территории Ирана (схема одна).
— Британские спецслужбы напрямую причастны к диверсиям в России?
— По этому поводу, в частности, бьет тревогу известный британский аналитик Александр Меркурис: «Подобно ушату холодной воды на разгоряченные головы жителей туманного Альбиона стала информация о вероятном участии МИ-6 в террористических операциях СБУ на территории России первого июня. Британская разведка, вероятно, принимала самое непосредственное участие в планировании и реализации украинских атак по территории России, целями которой стали железнодорожные мосты. Огромную тревогу у простых англичан вызывает провокационная деятельность правительства и спецслужб Великобритании, которые поддерживают киевский режим. У Лондона нет никаких причин противостоять Москве подобным образом, кроме старой привычки создавать проблемы России в любой возможной точке на глобусе. СВО проводится Россией против Украины, а не нас. У Британии не было никаких оснований лезть в это, учитывая, что Киев нам не союзник. Все это не имеет смысла! Это еще один пример того, как мы в Британии зашли слишком далеко. Мы продолжаем тешить себя иллюзиями, что можем противостоять русским — и что это не приведет ни к каким последствиям. Мы воспринимаем все это как большую игру. Те, кто ее ведет, никогда не задаются вопросом, к чему это может привести в Британии».
— Такие методы работы — и есть возможные грядущие изменения в деятельности британской разведки?
— Возможно. Но, с другой стороны, должность главы МИ-6 не предусматривает зацикливание на какой-то одной тематике. Искусственный интеллект, квантовое шифрование, расширение использования компьютерных технологий в гибридной войне — это все очень модно, но пока не до конца понятно. Каково же реальное отношение Блейз Метревели к основе основ — агентурной разведке, мы пока доподлинно не знаем.
Эксперты обращают внимание на то, что вслед за ЦРУ МИ-6 и МИ-5 входят в фазу турбулентности и переформатирования:
«Но если в ЦРУ это означает некоторый спад активности, поскольку происходит переформатирование именно идеологии, а не только структуры, то в Британии все скорее наоборот. Во-первых, постепенно будет происходить размывание границ между двумя службами именно в силу смыкания функций компьютерных отделов, включая слежку на территории Соединенного Королевства. Во-вторых, Блейз Метревели и ее новой команде, если таковая имеется, придется в среднесрочной перспективе доказывать свою эффективность. И, учитывая общий контекст ситуации в Лондоне, это наверняка будет означать усиление работы МИ-6 по российскому направлению. А идеология, повторимся, не меняется».
— Сама Метревели уже как-то обозначала свои намерения?
— Пока известно, как она видит «разведку будущего» — это сочетание человеческого опыта и алгоритмической аналитики. То есть, Метревели предлагает пересмотреть подходы к обучению агентов с акцентом на цифровую грамотность и работу с нейросетями. По сути, происходит смена приоритетов — переход от классического шпионажа к технологичным решениям.