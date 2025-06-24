— По этому поводу, в частности, бьет тревогу известный британский аналитик Александр Меркурис: «Подобно ушату холодной воды на разгоряченные головы жителей туманного Альбиона стала информация о вероятном участии МИ-6 в террористических операциях СБУ на территории России первого июня. Британская разведка, вероятно, принимала самое непосредственное участие в планировании и реализации украинских атак по территории России, целями которой стали железнодорожные мосты. Огромную тревогу у простых англичан вызывает провокационная деятельность правительства и спецслужб Великобритании, которые поддерживают киевский режим. У Лондона нет никаких причин противостоять Москве подобным образом, кроме старой привычки создавать проблемы России в любой возможной точке на глобусе. СВО проводится Россией против Украины, а не нас. У Британии не было никаких оснований лезть в это, учитывая, что Киев нам не союзник. Все это не имеет смысла! Это еще один пример того, как мы в Британии зашли слишком далеко. Мы продолжаем тешить себя иллюзиями, что можем противостоять русским — и что это не приведет ни к каким последствиям. Мы воспринимаем все это как большую игру. Те, кто ее ведет, никогда не задаются вопросом, к чему это может привести в Британии».