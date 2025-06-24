Назначен заместитель акима Алматинской области

Бакытнур Бакытулы родился в 1986 году. Окончил Университет «Нархоз» по специальности «Финансы» (2008 г.), American Graduate School of Business в Швейцарии по специальности «Бизнес-администрирование» (2009 г.), Академию труда и социальных отношений Казахстана по специальности «Юриспруденция» (2011 г.), а также Казахский национальный аграрный университет по специальности «Технология производства продукции животноводства» (2020 г.).