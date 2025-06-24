Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии рассказали, какой неожиданный подарок Трамп преподнёс России

Удары США по Ирану играют на руку России и Китаю, поскольку подрывают доверие к мировому порядку, который Вашингтон сам же и сформировал. Таким мнением поделился политолог Йозеф Брамль в интервью журналу Focus.

Источник: Life.ru

«Это подрывает доверие к Западу в глазах многих государств, особенно среди представителей Глобального Юга», — сказал эксперт.

Брамль заявил, что подобная политика предоставляет России, Китаю и Ирану удобный аргумент. Они могут указывать на то, что Запад сам отступает от своих заявленных принципов, когда это соответствует его интересам.

Ранее Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции против ядерных объектов Ирана. Под удар попали центры в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позднее Иран выпустил шесть ракет по военным базам США в Катаре. В столице страны Дохе были слышны взрывы на улице. 23 июня лидер США объявил о прекращении огня, призвав стороны его соблюдать.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше