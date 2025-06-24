В Германии рассказали, какой неожиданный подарок Трамп преподнёс России

«Это подрывает доверие к Западу в глазах многих государств, особенно среди представителей Глобального Юга», — сказал эксперт.
Брамль заявил, что подобная политика предоставляет России, Китаю и Ирану удобный аргумент. Они могут указывать на то, что Запад сам отступает от своих заявленных принципов, когда это соответствует его интересам.
Ранее Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции против ядерных объектов Ирана. Под удар попали центры в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позднее Иран выпустил шесть ракет по военным базам США в Катаре. В столице страны Дохе были слышны взрывы на улице. 23 июня лидер США объявил о прекращении огня, призвав стороны его соблюдать.