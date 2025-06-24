The Guardian: Таиланд закрыл границу с Камбоджей из-за эскалации в регионе

Таиланд закрыл границу с Камбоджей в семи провинциях в связи с эскалацией в регионе, проезд запрещён для всех, в том числе и для путешественников, и для предпринимателей, пишет The Guardian со ссылкой на заявления Армии Таиланда.
«Исключения будут делаться только в некоторых случаях, таких как пациенты, нуждающиеся в медицинском лечении», — говорится в материале.
Уточняется, что решение принято на фоне постоянно нарастающего напряжения между двумя государствами. В мае 2025 года военнослужащие Таиланда и Камбоджи вступили в перестрелку на спорной территории, погиб камбоджийский солдат, что привело к введению ограничений с обеих сторон.
Например, в последние недели Камбоджа запретила показ тайских фильмов на телевидении и в кинотеатрах, отключила интернет-трафик из Таиланда и приостановила импорт фруктов и овощей из страны, а также импорт газа и топлива. Таиланд — ужесточил пограничные ограничения, также стороны сократили визовый статус для посетителей из обеих стран.
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