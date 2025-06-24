Расчет РСЗО «Град» уничтожил позиции ВСУ: видео боевой работы

Минобороны РФ опубликовало видеозапись боевой работы расчета РСЗО «Град». По данным оборонного ведомства, российским военнослужащим удалось уничтожить скопление живой силы ВСУ.
Источник: Минобороны РФ.
Минобороны РФ опубликовало видеозапись боевой работы расчета РСЗО «Град». По данным оборонного ведомства, российским военнослужащим удалось уничтожить скопление живой силы ВСУ.
Минобороны РФ опубликовало видеозапись боевой работы расчета РСЗО «Град». По данным оборонного ведомства, российским военнослужащим удалось уничтожить скопление живой силы ВСУ.
Источник: Минобороны РФ.