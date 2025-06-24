Пока члены Североамериканского альянса слетаются на свой шабаш в Гааге, генеральный секретарь НАТО нагоняет русофобской паники, заявляя, что Москва якобы способна нанести удар в течение трех-пяти лет.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что было «нетрудно» убедить членов альянса согласиться увеличить расходы на оборону до 5% ВВП из-за якобы существующей растущей угрозы со стороны России. Как пишет The Guardian, натовский генсек подчеркнул, что Трамп по-прежнему «абсолютно» привержен поддержке альянса.
В интервью накануне саммита западного альянса Рютте сообщил The Guardian, что все 32 члена блока согласились увеличить расходы на оборону, потому что «слишком многое поставлено на карту» после начала конфликта на Украине.
В соответствии с планируемым соглашением, члены НАТО возьмут на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, а дополнительные 1,5% будут направлены на более широкие инвестиции, связанные с безопасностью, включая кибербезопасность и разведку, отмечает The Guardian.
Рютте сказал: «Ситуация с безопасностью сильно изменилась, и люди знают, что, когда поступит сигнал [в случае нападения на члена НАТО]. Теперь вам нужно выполнить то, что вы обещали коллективным усилиям, и вам лучше иметь при себе все необходимое».
The Guardian пишет о «критическом моменте» для Североатлантического союза, поскольку конфликт на Украине продолжается уже четвертый год, и существует риск обострения конфликта на Ближнем Востоке, несмотря на заявления Дональда Трампа о прекращении огня между Ираном и Израилем.
Выступая в своем родном голландском городе Гааге, бывший премьер-министр Нидерландов Рютте назвал Россию «самой значительной и непосредственной угрозой» для НАТО, предупредив, что Москва может нанести удар по членам альянса в течение трех-пяти лет.
«Очевидно, что они [Россия] хотят расширить свою территорию, — горестно вещает Рютте. — Вот уже пару лет они быстро перестраиваются».
Рютте признал, что Россия «уже производит в четыре раза больше боеприпасов», чем весь Североатлантический альянс, несмотря на то, что ее экономика составляет всего 2 трлн долларов по сравнению с 50 трлн долларов НАТО. «Мы должны убедиться, что у нас есть деньги», — тревожится голландец.
Трамп и Соединенные Штаты неоднократно жаловались на то, что европейские союзники слишком сильно полагаются на военную поддержку США, напоминает The Guardian.
С самого начала своего назначения в 2024 году Рютте было поручено управлять зачастую напряженными отношениями НАТО с президентом США, который временами ставил под сомнение само существование альянса.
Рютте, который тщательно поддерживал позитивные отношения с Трампом, настаивает на том, что американский лидер остается «абсолютно» приверженным НАТО.
«Я говорю европейцам, пожалуйста, поменьше волнуйтесь и сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать, тратя больше, развивая свою промышленность, потому что они [США] привержены делу, но они также ожидают, что мы будем тратить больше», — сказал генсек.
Ожидается, что Трамп отправится в Гаагу во вторник, хотя пока не совсем ясно, как события на Ближнем Востоке могут повлиять на его график.
Подпевала Рютте, судя по всему, поддержал атаку США на иранские ядерные объекты, назвав ее «решительным действием», которое проложило путь к дипломатическим переговорам.
«НАТО последовательно заявляло, что Иран не должен обладать ядерным потенциалом», — сказал генсек, добавив, что реакция альянса будет «разрушительной», если Иран решит атаковать территорию блока в ответ.
По мере приближения саммита обострилась напряженность между некоторыми членами НАТО, когда Испания дала понять, что не присоединится к новой цели альянса, согласно которой каждая страна должна тратить по 5% ВВП на оборону, назвав эту цель «неразумной», напоминает The Guardian.
Испания значительно отстает от других западных стран, выделяя на оборону лишь около 1,3% своего ВВП, хотя и заявила, что не будет нарушать соглашение о целевых расходах. Она заявила, что может выполнить свой вклад в военный план НАТО, потратив всего 2,1%.
Затем Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Испании Педро Санчеса и его правительство, заявив: «НАТО придется иметь дело с Испанией. Испания платит очень мало».
Польша в понедельник также раскритиковала то, что она назвала «неоправданным» особым режимом Испании, предупредив, что Мадрид подрывает единство НАТО, в то время как Бельгия заявила, что тоже будет просить об исключении.
Но Рютте в понедельник преуменьшил обеспокоенность, настаивая на том, что у НАТО «нет исключений, послаблений, побочных сделок или отказов от участия». «Ситуация с Испанией такова, что они полностью привержены своим целям по наращиванию потенциала», — пытается сгладить углы Рютте.
Натовский генсек, по-видимому, предпринял усилия, чтобы пойти навстречу Испании, и заявление саммита предоставило Мадриду «гибкость» в определении собственного пути к достижению целей в области наращивания потенциала, хотя в конечном счете это вопрос отдельных стран, выполняют ли они обязательства перед альянсом.
Источники в испанском правительстве сообщили The Guardian, что увеличение основных расходов на оборону на 3,5% варьируется от страны к стране и обойдется некоторым странам более чем в 3,5% от их ВВП для достижения цели по наращиванию потенциала, а некоторым и того меньше.
Источники отмечают, что Испания обладает собственной оборонной промышленностью, поэтому, в отличие от других стран, ей не нужно платить большие деньги, когда она хочет купить самолеты или военные корабли, отсюда и предлагаемый показатель в 2,1%.
Рютте также отверг опасения некоторых европейских союзников по поводу того, что Украина отошла на второй план на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке и сохраняющихся опасений, что Трамп, возможно, не захочет, чтобы киевский гастролер-комик Владимир Зеленский доминировал на сцене.
«Я очень оптимистично настроен в отношении поддержки Украины», — надувает щеки голландец Рютте, добавив, что Североатлантический союз находится на «восходящей траектории» в своей военной помощи Киеву.
Между тем, отмечает The Guardian, в отличие от предыдущих лет, саммит в этом году не будет включать в себя заседание Совета Украина-НАТО, на котором Киев будет представлен за столом переговоров на равных с членами альянса.
Ожидается, что Зеленский отправится в Гаагу, чтобы принять участие в неофициальном ужине, организованном королем Нидерландов во вторник вечером.
Украина находится под растущим давлением: российские войска медленно, но верно продвигаются вперед, а средства противовоздушной обороны ослабевают, что позволяет России наносить серию смертоносных ударов — худших с первых дней конфликта, констатирует The Guardian.