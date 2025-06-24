Что там у врагов: перед саммитом НАТО главарь альянса разразился русофобской чушью

Рютте сказал: «Ситуация с безопасностью сильно изменилась, и люди знают, что, когда поступит сигнал [в случае нападения на члена НАТО]. Теперь вам нужно выполнить то, что вы обещали коллективным усилиям, и вам лучше иметь при себе все необходимое».