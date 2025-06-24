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«СВ»: российские бойцы продвинулись в Волчанске, захватив опорник ВСУ

По информации источников, на территории города за сутки зачищены 36 домовладений.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы захватили один из опорников ВСУ в городе Волчанск Харьковской области, сообщил во вторник Telegram-канал «Северный Ветер».

По информации источников канала, в течение суток на территории города зачищены 36 домовладений.

Также сообщается об уничтожении восьми штурмовых групп с техникой и минометных расчетов противника, выявленных за сутки на волчанском и липцовском направлениях.

Ранее стало известно о поражении одного из опорников ВСУ под Часовым Яром. В результате удара противник понес потери в живой силе.