«СВ»: российские бойцы продвинулись в Волчанске, захватив опорник ВСУ

Российские бойцы захватили один из опорников ВСУ в городе Волчанск Харьковской области, сообщил во вторник Telegram-канал «Северный Ветер».
По информации источников канала, в течение суток на территории города зачищены 36 домовладений.
Также сообщается об уничтожении восьми штурмовых групп с техникой и минометных расчетов противника, выявленных за сутки на волчанском и липцовском направлениях.
Ранее стало известно о поражении одного из опорников ВСУ под Часовым Яром. В результате удара противник понес потери в живой силе.