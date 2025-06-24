Нетаньяху сообщил правительству о договоренности по Ирану

Во время заседания Нетаньяху раскрыл подробности разговора с президентом США Дональдом Трампом, в результате которого был достигнут прогресс в процессе деэскалации с Тегераном. Израильские министры, как отмечается, получили указание не давать комментарии прессе до тех пор, «пока ситуация на земле не прояснится».