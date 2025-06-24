Устав Челябинска изменят после включения Западного и Пригородного

Деление Челябинского городского округа на районы осуществляется с учетом исторически сложившегося территориального устройства, предусматривающего наличие семи районов в городе (городских районов): Калининского, Курчатовского, Ленинского, Металлургического, Советского, Тракторозаводского, Центрального — при условии соблюдения их территориальной целостности. В состав Челябинского городского округа входят следующие населенные пункты: город Челябинск, поселок Западный, поселок Пригородный.
Глава города Алексей Лошкин сообщил о создании специального отдела в администрации Центрального района для работы с жителями поселков. Кроме того, дума предложит фракциям закрепить депутатов по партийным спискам за новыми территориями. Расширение границ Челябинска, инициированное губернатором Алексеем Текслером, было утверждено заксобранием области в апреле.