Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Устав Челябинска изменят после включения Западного и Пригородного

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня, ФедералПресс. Городская дума Челябинска 24 июня рассмотрит изменения в Устав города в связи с включением поселков Западный и Пригородный в состав городского округа.

Источник: ФедералПресс

Деление Челябинского городского округа на районы осуществляется с учетом исторически сложившегося территориального устройства, предусматривающего наличие семи районов в городе (городских районов): Калининского, Курчатовского, Ленинского, Металлургического, Советского, Тракторозаводского, Центрального — при условии соблюдения их территориальной целостности. В состав Челябинского городского округа входят следующие населенные пункты: город Челябинск, поселок Западный, поселок Пригородный.

сказано в документе

Глава города Алексей Лошкин сообщил о создании специального отдела в администрации Центрального района для работы с жителями поселков. Кроме того, дума предложит фракциям закрепить депутатов по партийным спискам за новыми территориями. Расширение границ Челябинска, инициированное губернатором Алексеем Текслером, было утверждено заксобранием области в апреле.