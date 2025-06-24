Устав Челябинска изменят после включения Западного и Пригородного

Глава города Алексей Лошкин сообщил о создании специального отдела в администрации Центрального района для работы с жителями поселков. Кроме того, дума предложит фракциям закрепить депутатов по партийным спискам за новыми территориями. Расширение границ Челябинска, инициированное губернатором Алексеем Текслером, было утверждено заксобранием области в апреле.