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Госдума рассмотрит проект, защищающий граждан, взявших кредиты в МФО

Вячеслав Володин сообщил, что новый законопроект призван защитить граждан от неправомерных действий со стороны банков и МФО при возврате долга.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, направленный на дополнительную защиту прав граждан, пользующихся услугами кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что, по данным анализа ЦБ РФ, в 2024 году количество займов в МФО увеличилось, их портфель вырос на 41%.

Случается, что у клиентов банков и МФО по ряду причин образовываются задолженности. Володин напомнил, что ранее был принят федеральный закон, обязывающий коллекторские организации отчитываться о деятельности по взысканию долгов перед ФССП России. По его словам, новым проектом предлагается распространить данную норму на кредитные и микрофинансовые организации, самостоятельно занимающиеся возвратом просроченной задолженности. Эта меры затронет 350 банков и более 900 МФО.

Подчеркивается, что принимаемое решение в дальнейшем позволит установить нормы в отчете, в частности соблюдение прав граждан, а также выполнения общих правил взыскания, в том числе частота взаимодействия с должниками, общение с ними в установленное законом время и отсутствие психологического давления.

Как отметил Володин, это должно защитить граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, от неправомерных действий со стороны банков и МФО при возврате задолженности, а также усилит государственный надзор за этими организациями.

Ранее сообщалось, что почти 10,7 млн россиян установили функцию самозапрета на кредиты.

Госдума также упростила оформление ипотечного жилья, купленного на маткапитал.

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