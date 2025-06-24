Госдума рассмотрит проект, защищающий граждан, взявших кредиты в МФО

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, направленный на дополнительную защиту прав граждан, пользующихся услугами кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что, по данным анализа ЦБ РФ, в 2024 году количество займов в МФО увеличилось, их портфель вырос на 41%.
Случается, что у клиентов банков и МФО по ряду причин образовываются задолженности. Володин напомнил, что ранее был принят федеральный закон, обязывающий коллекторские организации отчитываться о деятельности по взысканию долгов перед ФССП России. По его словам, новым проектом предлагается распространить данную норму на кредитные и микрофинансовые организации, самостоятельно занимающиеся возвратом просроченной задолженности. Эта меры затронет 350 банков и более 900 МФО.
Подчеркивается, что принимаемое решение в дальнейшем позволит установить нормы в отчете, в частности соблюдение прав граждан, а также выполнения общих правил взыскания, в том числе частота взаимодействия с должниками, общение с ними в установленное законом время и отсутствие психологического давления.
Как отметил Володин, это должно защитить граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, от неправомерных действий со стороны банков и МФО при возврате задолженности, а также усилит государственный надзор за этими организациями.
Ранее сообщалось, что почти 10,7 млн россиян установили функцию самозапрета на кредиты.
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