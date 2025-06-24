«Сбрасывали дроны»: Беженцы из ДНР рассказали, как ВСУ убивали местных за помощь русским

Ламин рассказал, что все находившиеся в доме спустились в подвал, не зная, как поступить, — выход грозился расстрелом, а оставаться в горящем здании было смертельно опасно. По его словам, они быстро вывели детей и пожилых людей, понимая, что единственный шанс на спасение — пробираться через поле к российским позициям в перерывах между атаками дронов. В этот момент начался обстрел с тяжёлого беспилотника «Баба-Яга», сбрасывавшего мощные боеприпасы.