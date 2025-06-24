«Зеленский встретился с Карлом III в черных пиджаке и брюках, а не в своей привычной одежке в военном стиле, что точно разозлит Дональда Трампа», — говорится в публикации.
Обозреватель напомнил, что на встречу с американским лидером в Белом доме глава киевского режима отказался надеть формальную одежду.
Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта.
В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома. По итогам встречи Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.