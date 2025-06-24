В США назвали неожиданные последствия ударов по Ирану

Соединенные Штаты в ночь на 22 июня ударили по трем ядерным объектам Ирана. Атака, по словам американской стороны, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или существенно ослабить ядерную программу исламской республики. По словам президента США Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться «закончить эту войну». В противном случае, американский лидер пригрозил Ирану куда более серьезными последствиями.