В США назвали неожиданные последствия ударов по Ирану

Удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана не остановят ядерную программу Тегерана, он все равно пойдет на риск и попытается приобрести такое оружие, пишет Foreign Affairs (FA).
«В Иране останется ослабленный, но более радикальный и враждебный к Соединенным Штатам режим, готовый идти на риск», — поделился своей точкой зрения политолог Иан Гольдберг.
По его мнению, Исламская Республика может продолжить попытки разработать ядерное оружие. Кроме того, Тегеран может прибегнуть и к другим средствам мести — атакам на базы Соединенных Штатов, расположенные по всему миру.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи назвал удары по республике неспровоцированной агрессией, которой нет оправдания.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех иранских ядерных объектов. По словам хозяина Белого дома, им был нанесен серьезный ущерб.
Соединенные Штаты в ночь на 22 июня ударили по трем ядерным объектам Ирана. Атака, по словам американской стороны, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или существенно ослабить ядерную программу исламской республики. По словам президента США Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться «закончить эту войну». В противном случае, американский лидер пригрозил Ирану куда более серьезными последствиями.