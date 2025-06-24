Мэр Екатеринбурга: Уже ни у кого не повернется язык назвать город «грязьбургом»

«Понятно, что и погода вносит свои коррективы, но у нас есть все ресурсы для того, чтобы содержать город по столичным стандартам, потому что мы уже определенного стандарта достигли, жители к нему привыкли. К хорошему, как правило, очень быстро привыкаешь, и когда только этот стандарт начинает понижаться, обоснованную критику мы сразу же начинаем в свой адрес слышать», — подчеркнул Алексей Орлов.