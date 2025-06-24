Мэр Екатеринбурга: Уже ни у кого не повернется язык назвать город «грязьбургом»

Депутат Николай Вахрушев задал вопрос насчет уборки городских улиц и результатах «новых подходов» к этой работе.
«Наверное, ни у кого из жителей и гостей нашего города уже язык не повернется назвать наш город “грязьбургом”. Нет такого. Работают пылесосы, производится мойка улиц. Мы достаточно быстро, в межсезонье наводим порядок в городе», — отметил Орлов.
При этом он признал, что конец зимы и начало весны показали серьезные упущения в работе. Кроме того, мэр анонсировал «непростые кадровые решения», которые были приняты и еще будут приниматься на уровне районов. Он пообещал озвучить эти решения в ближайшее время.
«Понятно, что и погода вносит свои коррективы, но у нас есть все ресурсы для того, чтобы содержать город по столичным стандартам, потому что мы уже определенного стандарта достигли, жители к нему привыкли. К хорошему, как правило, очень быстро привыкаешь, и когда только этот стандарт начинает понижаться, обоснованную критику мы сразу же начинаем в свой адрес слышать», — подчеркнул Алексей Орлов.
Он также выразил надежду, что жители увидели изменения к лучшему, которые происходят в городе.
«У нас сегодня ответственные службы с глав районов стали гораздо жестче спрашивать. И ответственные за уборку и содержание утро, день и вечер жестче контролируют работу подрядных организаций. Поэтому это процесс постоянный. Управленческие решения приняты и будут приниматься еще», — сказал градоначальник.