В РФ утвердили план по реализации Стратегии молодежной политики до 2030 года

«[План] направлен на создание благоприятных условий для профессионального развития и самореализации, научной и творческой деятельности молодых людей, формирование у них ценностей семьи, здорового и активного образа жизни», — отметили в правительстве, уточнив, что план содержит более 80 мероприятий, сгруппированных по 7 приоритетным направлениям.