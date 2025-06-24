В РФ утвердили план по реализации Стратегии молодежной политики до 2030 года

«[План] направлен на создание благоприятных условий для профессионального развития и самореализации, научной и творческой деятельности молодых людей, формирование у них ценностей семьи, здорового и активного образа жизни», — отметили в правительстве, уточнив, что план содержит более 80 мероприятий, сгруппированных по 7 приоритетным направлениям.
Первое направление посвящено развитию традиционных ценностно-смысловых и нравственных ориентиров, гражданственности и патриотизма в молодежной среде. Второе — предполагает создание для молодых семей благоприятных условий для повышения рождаемости, формирования ценностей семейной культуры. «В третий раздел вошли мероприятия, нацеленные на формирование системы ценностей здорового образа жизни в молодежной среде, обеспечение социальных гарантий молодежи, содействие ее образованию, научной, научно-технической и творческой деятельности», — пояснили в пресс-службе.
Четвертый блок посвящен вопросам профессионального развития, содействию занятости и предпринимательской деятельности молодых людей, повышению уровня их финансовой грамотности. В рамках пятого тематического блока планируется реализовать мероприятия для правового просвещения и информационной защиты молодежи.
«Шестой раздел предполагает создание условий для развития молодежного добровольчества (волонтерства), молодежных и детских общественно-государственных и общественных объединений, органов молодежного самоуправления. Седьмое направление посвящено вопросам совершенствования системы управления и инфраструктуры в сфере молодежной политики», — пояснили в кабмине.
Об утверждении плана председатель правительства Михаил Мишустин сообщил накануне на совещании с вице-премьерами. Он подчеркнул важность того, чтобы все мероприятия стратегии были своевременно реализованы.