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В РФ утвердили план по реализации Стратегии молодежной политики до 2030 года

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Правительство утвердило план мероприятий по достижению целей Стратегии реализации молодежной политики России до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Источник: Агентство «Москва»

«[План] направлен на создание благоприятных условий для профессионального развития и самореализации, научной и творческой деятельности молодых людей, формирование у них ценностей семьи, здорового и активного образа жизни», — отметили в правительстве, уточнив, что план содержит более 80 мероприятий, сгруппированных по 7 приоритетным направлениям.

Первое направление посвящено развитию традиционных ценностно-смысловых и нравственных ориентиров, гражданственности и патриотизма в молодежной среде. Второе — предполагает создание для молодых семей благоприятных условий для повышения рождаемости, формирования ценностей семейной культуры. «В третий раздел вошли мероприятия, нацеленные на формирование системы ценностей здорового образа жизни в молодежной среде, обеспечение социальных гарантий молодежи, содействие ее образованию, научной, научно-технической и творческой деятельности», — пояснили в пресс-службе.

Четвертый блок посвящен вопросам профессионального развития, содействию занятости и предпринимательской деятельности молодых людей, повышению уровня их финансовой грамотности. В рамках пятого тематического блока планируется реализовать мероприятия для правового просвещения и информационной защиты молодежи.

«Шестой раздел предполагает создание условий для развития молодежного добровольчества (волонтерства), молодежных и детских общественно-государственных и общественных объединений, органов молодежного самоуправления. Седьмое направление посвящено вопросам совершенствования системы управления и инфраструктуры в сфере молодежной политики», — пояснили в кабмине.

Об утверждении плана председатель правительства Михаил Мишустин сообщил накануне на совещании с вице-премьерами. Он подчеркнул важность того, чтобы все мероприятия стратегии были своевременно реализованы.