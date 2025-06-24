В Астане открыли Академию управления МВД

Программа академии ориентирована на развитие управленческих компетенций, освоение современных подходов. Ежегодно здесь будут обучаться более 100 человек по направлениям подготовки руководящего состава, а также 30 — по программам магистратуры и докторантуры. На сегодня в академии уже началось обучение первого потока слушателей из территориальных подразделений органов внутренних дел.