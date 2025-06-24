Перемирие с Ираном — фикция? В Израиле возмущены: новая война вспыхнет через два года, и будет куда страшнее

Либерман подчеркнул, что на фоне выдающихся операций израильской армии и спецслужб, особенно Моссада, достигнутый итог выглядит особенно разочаровывающим. Он указал, что вместо безоговорочной капитуляции иранский режим втянул всех в изматывающий и сложный переговорный процесс. По его мнению, Иран по-прежнему не намерен идти на уступки — ни в вопросах по ядерной программе, ни в сфере производства баллистических ракет, ни в отношении поддержки террористических структур как на Ближнем Востоке, так и по всему миру. Либерман напомнил, что ещё в начале боевых действий предупреждал об опасности «оставить раненого льва в живых», и выразил убеждение: если прекращение огня не будет закреплено чёткими и однозначными условиями, то новая, гораздо более тяжёлая война вспыхнет уже через несколько лет.