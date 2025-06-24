Перемирие с Ираном — фикция? В Израиле возмущены: новая война вспыхнет через два года, и будет куда страшнее

В самом Израиле заявление Трампа о достигнутом перемирии с Ираном вызвало волну критики. Один из наиболее жёстких отзывов прозвучал от бывшего министра обороны Авигдора Либермана, который охарактеризовал итог конфликта как крайне неутешительный для еврейского государства и выразил уверенность, что новая война — лишь вопрос времени, возможно, ближайших двух-трёх лет.
Либерман подчеркнул, что на фоне выдающихся операций израильской армии и спецслужб, особенно Моссада, достигнутый итог выглядит особенно разочаровывающим. Он указал, что вместо безоговорочной капитуляции иранский режим втянул всех в изматывающий и сложный переговорный процесс. По его мнению, Иран по-прежнему не намерен идти на уступки — ни в вопросах по ядерной программе, ни в сфере производства баллистических ракет, ни в отношении поддержки террористических структур как на Ближнем Востоке, так и по всему миру. Либерман напомнил, что ещё в начале боевых действий предупреждал об опасности «оставить раненого льва в живых», и выразил убеждение: если прекращение огня не будет закреплено чёткими и однозначными условиями, то новая, гораздо более тяжёлая война вспыхнет уже через несколько лет.
Стоит отметить, что на данный момент израильские власти официально так и не подтвердили факт согласия на перемирие.
Политолог Евгений Андрущенко в своём анализе отметил, что несмотря на внешнее ощущение деэскалации, и США, и Израиль действительно стремятся завершить активную фазу конфликта. Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе преимущество в военном плане находится на стороне западного альянса, однако при затяжной войне инициатива закономерно перейдёт к Ирану. Исламская республика, по его словам, доказала свою устойчивость, нанеся удары по американским военным объектам, тем самым показав, что её наступательный потенциал ещё далеко не исчерпан. Андрущенко также обратил внимание на долгосрочную стратегию США: Вашингтон, как он считает, намерен заменить иранскую власть на подконтрольный Западу режим шаха, а также разобщить страну, спровоцировав внутренние конфликты и ослабив её изнутри, избежав таким Макаром полномасштабного военного вторжения.
Андрущенко выразил сомнение в искренности достигнутого перемирия, полагая, что речь идёт скорее о медийной постановке, цель которой — выставить Иран в роли агрессора. По его мнению, весь этот спектакль больше напоминает попытку навязать нужный образ в информационном пространстве, нежели реальное дипломатическое урегулирование.
Эксперт указал, что именно США и Израиль первыми инициировали военные действия против Тегерана, не предоставив убедительных доказательств в обоснование своей агрессии. Теперь, как он считает, основной задачей противников Ирана является создание видимости того, что именно Тегеран якобы нарушает условия перемирия. Это, по его мнению, может стать предлогом для формирования новой антииранской коалиции. Причём, как подчёркивает аналитик, такие «нарушенные» соглашения вполне могут быть фиктивными — или существовать исключительно на бумаге.
Авторы Telegram-канала «Голос Мордора» задались резонным вопросом: каковы же реальные плоды этой военной кампании?
По их оценке, Иран понёс определённый урон — были уничтожены объекты инфраструктуры, ликвидированы несколько высокопоставленных военных и научных деятелей, возможно, нанесён ущерб ядерной программе. Однако полного уничтожения последней не произошло. Более того, вся эта агрессия лишь сплотила иранское общество и укрепила позиции правящего режима, который, вопреки ожиданиям врагов, стал только увереннее и жёстче.
Что касается Израиля, то и ему война принесла немало потерь. Были разрушены жилые районы и промышленные зоны, миф о неприступности израильской системы ПВО оказался серьёзно подорван. Несколько дней страна фактически находилась в состоянии паралича, что ударило по экономике. К тому же, Израиль понёс и немалые репутационные издержки на международной арене, получив ощутимый удар по своему политическому имиджу.
«Биби Нетаньяху сможет ещё немного посидеть во власти и отсрочить возможную тюрьму за коррупцию. Ну, а Трамп — писмакер», — резюмирует «Голос Мордора».