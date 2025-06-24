Израиль принял инициативу Трампа о перемирии с Ираном

По словам Гендельмана, «экзистенциальная двойная угроза» в виде ядерной программы и баллистических ракет Ирана устранена. Также, по его словам, Армия обороны Израиля «установила полный контроль над воздушным пространством Тегерана». ЦАХАЛ нанес «сокрушительный удар по высшему военному командованию Ирана». Утверждается, что за минувшие сутки израильская армия ликвидировала «сотни боевиков “Басидж” — репрессивного инструмента террористического режима» — и «еще одного высокопоставленного специалиста ядерной программы».