Мэр Орлов анонсировал кадровые изменения «на уровне районов» из-за уборки улиц

«Уже ни у кого из жителей и гостей язык не повернется назвать наш город Грязьбургом — работают пылесосы, улицы моют, мы достаточно быстро в межсезонье наводим порядок в городе. Но, к сожалению, конец зимы, начало весны, показали серьезные упущения в работе — непростые, но кадровые решения были приняты. И будут приниматься дальше на уровне районов. В ближайшее время я эти решения озвучу», — заявил господин Орлов. Он добавил, что кадровые изменения должны привести к повышению качества содержания улиц города.
Мэр также отметил, что сейчас ответственные службы стали жестче спрашивать с глав районов.
«Понятно, что погода вносит свои коррективы, но у нас есть все, чтобы содержать город по столичным стандартам. Управленческие решения приняты и будут приниматься еще», — ответил глава Екатеринбурга.
Напомним, весной этого года Алексей Орлов принял решение отправить в отставку своего заместителя Алексея Бубнова, отвечающего за сферу благоустройства. Мэр заявил, что ставка заместителя главы Екатеринбурга, который курировал вопросы содержания улично-дорожной сети и благоустройства городских территорий, была сокращена.