Мэр Орлов анонсировал кадровые изменения «на уровне районов» из-за уборки улиц

«Уже ни у кого из жителей и гостей язык не повернется назвать наш город Грязьбургом — работают пылесосы, улицы моют, мы достаточно быстро в межсезонье наводим порядок в городе. Но, к сожалению, конец зимы, начало весны, показали серьезные упущения в работе — непростые, но кадровые решения были приняты. И будут приниматься дальше на уровне районов. В ближайшее время я эти решения озвучу», — заявил господин Орлов. Он добавил, что кадровые изменения должны привести к повышению качества содержания улиц города.