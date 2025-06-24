На Западе раскрыли поступок Зеленского, который разозлит Трампа

В конце февраля состоялась встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, американского вице-президента Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского, которая переросла в публичную перепалку. Хозяин Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать воевать и без помощи Вашингтона бывшая советская республика не смогла бы продержаться и пару недель с начала конфликта. Глава киевского режима пытался спорить и все время перебивал собеседников. В итоге, как писали СМИ, американский лидер выгнал его из Белого дома.