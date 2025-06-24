Израиль заявил о достижении всех целей военной операции против Ирана

По итогам встречи было объявлено, что операция «Народ как лев» не только достигла поставленных целей, но и превзошла ожидания. «Израиль устранил немедленную экзистенциальную двойную угрозу — в ядерной сфере и в области баллистических ракет», — подчеркнули в заявлении.