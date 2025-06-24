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Израиль заявил о достижении всех целей военной операции против Ирана

Израиль выполнил все задачи военной операции против Ирана, ликвидировав угрозы в ядерной и ракетной сферах, после чего согласился с предложением президента США Дональда Трампа о прекращении огня.

Израиль выполнил все задачи военной операции против Ирана, ликвидировав угрозы в ядерной и ракетной сферах, после чего согласился с предложением президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Накануне глава правительства провел заседание Совета национальной безопасности с участием министра обороны, начальника Генштаба и директора «Моссада».

По итогам встречи было объявлено, что операция «Народ как лев» не только достигла поставленных целей, но и превзошла ожидания. «Израиль устранил немедленную экзистенциальную двойную угрозу — в ядерной сфере и в области баллистических ракет», — подчеркнули в заявлении.

В связи с выполнением стратегических задач и в тесной координации с администрацией США Израиль поддержал инициативу Трампа о двустороннем прекращении огня. Решение свидетельствует о завершении активной фазы конфликта, дальнейшие шаги сторон пока остаются под вопросом.

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