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На Западе раскрыли, как Трамп задвинул Украину на второй план на саммите НАТО

Недавние удары США по Ирану серьёзно осложнили и поставили под вопрос многомесячные усилия европейских политиков по согласованию общей позиции ЕС по Украине с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет газета The Washington Post.

Источник: Life.ru

«Некоторые европейские чиновники опасались, что Трамп может отменить встречу в зависимости от масштабов ответных ударов Ирана», — говорится в материале.

В статье уточняется, что европейские лидеры, стремясь урегулировать украинский конфликт, будут избегать прямого обсуждения роли Владимира Зеленского, особенно учитывая его непростые отношения с Трампом. В материале подчёркивается, что переговоры будут вестись тщательно, но без акцента на фигуре главы киевского режима.

Напомним, ранее стало известно, что на саммите НАТО в Гааге не запланировано проведение заседания Совета по Украине. По мнению СМИ, это может быть связано с нежеланием США акцентировать внимание на украинском конфликте, который Трампу так и не удалось разрешить.

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