На Западе раскрыли, как Трамп задвинул Украину на второй план на саммите НАТО

Напомним, ранее стало известно, что на саммите НАТО в Гааге не запланировано проведение заседания Совета по Украине. По мнению СМИ, это может быть связано с нежеланием США акцентировать внимание на украинском конфликте, который Трампу так и не удалось разрешить.