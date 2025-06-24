Володин: Законы по борьбе с нелегальной миграцией заработали

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что принятые парламентом меры по противодействию нелегальной миграции начали активно работать, кардинально меняя ситуацию в этой области.
«В части борьбы с незаконной миграцией ситуация существенно изменилась. Все законы заработали. Надо отдать должное Следственному комитету, МВД и Генпрокуратуре — они строго следуют букве закона, который эффективно функционирует», — подчеркнул Володин.
Он отметил, что с 2024 года Госдума утвердила 16 законодательных актов, направленных на пресечение нелегальной миграции, которые стали основой для деятельности правоохранительных органов. По словам спикера, ключевую роль в разработке этих инициатив сыграли депутаты Госдумы.
Особо Володин выделил эффективность норм, ужесточающих ответственность за организацию незаконной миграции.
Напомним, в 2024 году Государственная Дума утвердила три закона, которые ужесточают ответственность за содействие нелегальной миграции.