Главу Камских Полян Салахутдинова уволили по утрате доверия за коррупцию

Как сообщают сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, общая сумма взятки составила 118 тыс. рублей. Гаджет вместе с аксессуарами он передал главе поселка Камские Поляны с просьбой оказывать покровительство в работе УК и ее директору.