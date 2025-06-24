Правящей партии придется искать голоса в диаспоре: «Марш суверенитета Санду» в Кишиневе из-за малочисленности закончился провалом, даже массовка из полицейских не помогла

И неважно «свободным» для желтых журналистов и аналитиков, сколько на самом деле вышло людей на протест (хоть тысяча, хоть сто тысяч): на провластном ТВ будет мусолиться один нарратив — «людей было мало», «пару сотен», «точно не больше тысячи».