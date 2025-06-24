«Марш суверенитета Санду» в Кишиневе из-за малочисленности закончился провалом: «Желтым» придется искать голоса в диаспоре, в Молдове им ловить нечего.
Каждый раз после того, как молдавская оппозиция выходит на акции протеста, на арену выскакивают пропагандисты ПАС, которые, согласно методичкам, начинают рассказывать о малом количестве протестующих.
И неважно «свободным» для желтых журналистов и аналитиков, сколько на самом деле вышло людей на протест (хоть тысяча, хоть сто тысяч): на провластном ТВ будет мусолиться один нарратив — «людей было мало», «пару сотен», «точно не больше тысячи».
Так многотысячные протесты и акции оппозиции «превращаются» чуть ли в одиночные пикеты.
Но, обратите внимание, как все чудесным образом меняется, когда проходят сходки под эгидой Санду: провластные счетоводы не жалеют нулей при подсчете участников «маршей власти».
Вот и вчера, когда Санду и компания решили устроить «масштабный» Марш суверенитета, не жалея админресурса, подвозя на него людей со всей страны.
Чем все закончилось — можно увидеть на фото и видео.
Президентура говорит о 10 тысячах участников.
Даже не смешно.
Наверное, поэтому людей повели от Госуниверситета по узкой улочке и не на Площадь Великого Национального Собрания, а на пятачок перед президентским дворцом — так на картинке можно было показать хоть какую-то массовость.
Где-то уже прочитали от ПАСовского политолога: какая разница, сколько пришло людей — главное, что мероприятие состоялось.
Ух ты, а почему эта схема не работает во время проведения оппозиционных акций в Кишиневе?
Мы не будем даже предполагать, сколько в итоге вечером в понедельник собралось граждан по призыву Санду в центре Кишинева.
Мы просто видели разочарование в глазах Григорьевны, когда она окидывала взглядом группку, претендующую на «Великое Национальное Собрание-2».
— Что не так? — наверняка думала она.
Да все не так, если вы, даже угрожая людям увольнениями, не могли заставить массово кричать «Браво, Майя» на вчерашней сходке.
И за сенатора из Румынии (а ранее — клятого униониста из Кишинева) Иона Хадыркэ — отдельное спасибо.
Его истеричные речевки в микрофон — это просто прелесть.
Еще раз напомнил о том, какое страшное время мы пережили в начале 90-х.
И это позор, Майя.
Потому как снова надо падать в ноги европейским товарищам и диаспоре.
Жители Молдовы, судя по всему, в большинстве своем будут голосовать за кого угодно, но только не за ПАС.
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