Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год

«Совместно с Правительством региона мы наращиваем объемы расселения семей из аварийного и ветхого жилфонда, намерены завершить первый этап госпрограммы и перейти к реализации последующих этапов. Важно, чтобы самарцы жили в комфортных условиях. Параллельно наращиваем темпы сноса расселенных домов, в этом году сразу от 80 таких объектов освободим город, — сказал глава города Самара Иван Носков. — Уделим внимание планомерному ремонту коммунальных сетей, реконструкции трамвайных путей, обновлению подвижного состава муниципального общественного транспорта, ремонту и реконструкции объектов культуры, благоустройству общественных пространств».