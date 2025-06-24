Швеция купит системы ПВО, которые «хорошо показали себя на Украине»

«Теперь у нас будут возможности, которых не было раньше, — возможности отражать угрозы, которые могут возникнуть в военной ситуации», — заявил Кристерссон (цитата по Aftonbladet), отметив, что IRIS-T «исключительно хорошо показала себя на Украине».