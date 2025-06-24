Токаев провел заседание совета иностранных инвесторов

«Мы планируем к 2029 году реконструировать 11 тыс. км действующих железнодорожных путей и проложить еще 5 тыс. м новых магистралей. В этом году на участке Достык — Мойынты на два года раньше запланированного срока будут запущены железнодорожные пути протяженностью 830 км. Это позволит увеличить пропускную способность на этом стратегически важном направлении в пять раз. Мы работаем над расширением еще нескольких приоритетных коридоров, таких как Дарбаза — Мактаарал, Бахты — Аягоз, Мойынты — Кызылжар и Алтынколь — Жетыген. Реализация данных проектов даст возможность увеличить объем транзитных грузов и скорость перевозок по железным дорогам Казахстана. Кроме того, ведется работа по повышению качества и безопасности автодорожной инфраструктуры. В прошлом году были открыты три крупные международные авторассы: Талдыкорган — Усть-Каменогорск, Караганда -Алматы и Актобе — Атырау — Астрахань. Таким образом, протяженность автомагистралей страны увеличилась на 1600 км. Это в два раза больше, чем было введено в эксплуатацию в 2023 году. В текущем году работы по строительству и модернизации охватили более 13 тыс. км дорог по всей стране», — сказал президент.