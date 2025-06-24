Долг платежом красен: Кандидатом в депутаты от ПАС выдвинули руководителя НПО, которому президент Молдовы отдала свою премию — теперь придётся отдавать

Спикер Гросу представил народу очередную порцию кандидатов в депутаты от ПАС. Среди них, достаточно интересный персонаж — Людмила Адамчук, которая основала Ассоциацию «Prietena mea» (продвигает инклюзивность и помогает детям с синдромом Дауна). Дело, конечно, хорошее, однако, при этом, имя у госпожи Адамчук не такое уж громкое, как примеру, у Ботгроса или ректора Технического университета — Бостона.