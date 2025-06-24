Долг платежом красен: Кандидатом в депутаты от ПАС выдвинули руководителя НПО, которому президент Молдовы отдала свою премию — теперь придётся отдавать

Спикер Гросу представил народу очередную порцию кандидатов в депутаты от ПАС. Среди них, достаточно интересный персонаж — Людмила Адамчук, которая основала Ассоциацию «Prietena mea» (продвигает инклюзивность и помогает детям с синдромом Дауна). Дело, конечно, хорошее, однако, при этом, имя у госпожи Адамчук не такое уж громкое, как примеру, у Ботгроса или ректора Технического университета — Бостона.
Почему выбор пал именно на эту даму?
Всё просто, в прошлом году Майя Санду передала премию «Тимишоара за европейские ценности» в сумме 30 тысяч евро именно организации Prietena mea. Тогда СМИ писали, что деньги были переведены из Тимишоары напрямую НПО Адамчук. Есть версия, что по рекомендации румынских «коллег».
Как были потрачены эти средства, остается на совести администраторов Ассоциации, надеемся, что с пользой. Теперь получается, их надо будет отработать, и даже отдать, но уже под другим «соусом». Предвыборные кампании ныне дорого стоят, тем более, если учесть размах ПАС.
Кроме того, через такие НПО очень удобно прокачивать деньги. Кто же там будет проверять, сходится ли дебит с кредитом. Тем более, если в налоговую поступит соответствующее указание.
Ещё один момент — давление на человеческие эмоции. Сентиментальных избирателей просто будут шантажировать темой больных детей, которых косвенно втянут в политику.
Вы, госпожа Адамчук, либо добро творите, либо в депутаты идите. Хотя, что вы будете делать в законодательном органе со своими НПО-шными навыками?
Если честно, лучше детьми занимайтесь, судя по всему это у вас хорошо получается.
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