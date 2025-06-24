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Стало известно, как Трамп и Вэнс прервали войну Ирана и Израиля

Анонимные источники из Белого дома раскрыли детали переговоров о перемирии Израиля и Ирана, которые вели президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. О посредничестве ведущих американских политиков сообщает NBC News.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Один из собеседников телеканала уточнил, что Трамп и Вэнс договаривались с Ираном через представителей Катара. Политики сформировали предложение о перемирии и делегировали его передачу Тегерану высокопоставленным катарским чиновникам, пишут «Ведомости».

Другой источник NBC News рассказал, что с властями Израиля Дональд Трамп вел переговоры лично. Американский президент связался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сделал ультимативное заявление: «Больше никакой войны». Политик добавил, что продолжение ведения боевых действий не имеет смысла, так как иранская сторона уже и так «значительно ослаблена».

Чиновник обратил внимание, что именно Трамп убедил Нетаньяху остановить вооруженный конфликт. С Ираном в основном переговоры вели Вэнс, а также глава Госдепартамента Марко Рубио и специальный посланник президента Стив Уиткофф. Эта группа переговорщиков общалась с Тегераном и аргументировала необходимость заключения перемирия.

О достижении «полной договоренности» о прекращении противостояния между Ираном и Израилем Трамп сообщил ночью 24 июня. Он заявил, что военные силы противников закончат «заключительные операции». Первым прекратит удары по Израилю Иран, после чего перемирие поддержит Израиль. В итоге военный конфликт между двумя государствами подойдет к концу.

В 08:08 мск американский лидер известил о старте периода прекращения огня.

Обмен ударами между Тегераном и Тель-Авивом ведется с 13 июня. Израиль первым атаковал Иран, объявив военную операцию по уничтожению ядерной инфраструктуры Исламской Республики. В ответ Иран атаковал израильские территории. 22 июня США вступили в конфликт, устроив бомбардировки трех иранских ядерных объектов. Тегеран ответил атаками на американские военные базы в Катаре и Ираке.

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