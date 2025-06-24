Стало известно, как Трамп и Вэнс прервали войну Ирана и Израиля

Другой источник NBC News рассказал, что с властями Израиля Дональд Трамп вел переговоры лично. Американский президент связался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сделал ультимативное заявление: «Больше никакой войны». Политик добавил, что продолжение ведения боевых действий не имеет смысла, так как иранская сторона уже и так «значительно ослаблена».