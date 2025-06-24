Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США неожиданно отреагировали на слова Путина об «Орешнике»

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ввод нового ракетного комплекса «Орешник» в серийное производство стал поворотным моментом, пишет Military Watch Magazine.

«Ввод ракеты в эксплуатацию знаменует собой поворотный момент для российских баллистических ракетных войск, которые прежде состояли исключительно из систем малой дальности “Искандер-М” и систем межконтинентальной дальности, таких как “Сармат”, — говорится в материале.

Обозреватели также напомнили, что характеристики этого вооружения, продемонстрированные после его первого применения в прошлом году, вызвали значительную обеспокоенность во многих странах Запада.

Накануне глава государства заявил о том, что в России разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса «Орешник».

Путин 21 ноября прошлого года сообщил об проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.

Российский лидер также сообщал, что в случае массированного применения ракет «Орешник» в одном ударе, его мощь будет сопоставима с таковой у ядерного оружия. При этом «Орешник» не является оружием массового поражения, потому что он высокоточный и не несет ядерного заряда, подчеркивал Путин.