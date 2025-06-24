В США неожиданно отреагировали на слова Путина об «Орешнике»

Российский лидер также сообщал, что в случае массированного применения ракет «Орешник» в одном ударе, его мощь будет сопоставима с таковой у ядерного оружия. При этом «Орешник» не является оружием массового поражения, потому что он высокоточный и не несет ядерного заряда, подчеркивал Путин.