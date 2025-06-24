На бывшем замгубернатора Пермского края Никите Белых висит долг 46,8 млн рублей

В июне 2016 года его задержали при получении крупной взятки. По делу о коррупции Никита Белых провел в колонии строгого режима восемь лет. Ему определили уголовный штраф 48,5 млн руб. В 2018 году из этой суммы он выплатил лишь 5,2 млн руб. За ним также осталась задолженность по исполнительским сборам на 3,3 млн руб.