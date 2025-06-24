На бывшем замгубернатора Пермского края Никите Белых висит долг 46,8 млн рублей

Бывший заместитель губернатора Пермского края Никита Белых задолжал перед государством 46,8 млн рублей. За экс-чиновником числятся шесть неоконченных исполнительных производств, включая услуги ЖКХ и налоговые выплаты. Информацию разместила ФССП России.
Никита Белых — коренной пермяк, окончил школу № 9 и юрфак ПГУ. В июне 20025 года ему исполнилось 50 лет. Пост заместителя губернатора Пермского края занимал в 2004—2005 годах, являлся депутатом краевого парламента с 2001 по 2009 годы. Работал губернатором Кировской области в период с 2009 по 2016 годы.
В июне 2016 года его задержали при получении крупной взятки. По делу о коррупции Никита Белых провел в колонии строгого режима восемь лет. Ему определили уголовный штраф 48,5 млн руб. В 2018 году из этой суммы он выплатил лишь 5,2 млн руб. За ним также осталась задолженность по исполнительским сборам на 3,3 млн руб.
Летом 2024 года Никита Белых трудоустроился на должность заместителя гендиректора по корпоративным вопросам АО «Кондитерская фабрика “Пермская”», напомнили в «РБК-Пермь».