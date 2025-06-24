Василий Швец ушел с поста мэра Анапы

Василий Швец в 2008 году окончил экономический факультет Кубанского государственного университета. В 2011-м он получил там же второе высшее образование по юриспруденции.
7 августа 2020 года депутаты Анапы на внеочередной сессии поддержали назначение Василия Швеца на должность исполняющего обязанности главы курорта. Кандидатуру предложил губернатор региона Вениамин Кондратьев. 1 октября того же года он был единогласно избран мэром Анапы.
Согласно информации ряда источников, Василия Швеца, вероятно, ожидает повышение.
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