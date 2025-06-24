Россия по-прежнему готова решить конфликт Ирана и Израиля, заявил Лавров

«Вчера президент повторил, что мы по-прежнему готовы, если напрямую вовлеченные стороны в этом заинтересованы и попросят нас о том, чтобы мы поучаствовали. Но особо подчеркну, что мы не навязываемся в посредники, никоим образом», — сказал министр, выступая в ходе Примаковских чтений в ИМЭМО РАН.