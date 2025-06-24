Эксперты рассказали, почему перемирие между Ираном и Израилем не состоялось

Это когда условный Стив Уиткофф через своих катарских друзей-девелоперов, общающихся, видимо, с прозападной частью иранской власти (Пезешкиан), получает как бы согласие на предложение о «перемирии». Но потом аятоллу Хаменеи «долго не могут найти» и по прошествии времени это как бы согласие дезавуируется. Стив Уиткофф сначала сообщает Трампу о как бы согласии иранцев «мириться» (и он пишет эти свои посты про «перемирие»), а потом тот же Уиткофф сообщает, что Иран «соскочил» и Трамп опять будет писать, что «не против свержения власти в Иране».