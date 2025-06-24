Эксперты рассказали, почему перемирие между Ираном и Израилем не состоялось

Политолог Илия Куса считает, что предложение Дональда Трампа — это попытка вывода США из разгорающегося конфликта.
В ситуации, которая складывалась, это лучшее, что мог сделать Трамп с точки зрения его личных интересов и интересов Вашингтона, воспользовавшись «форточкой дипломатии», приоткрывшейся после резкой эскалации с Тегераном. Это не означает завершения конфликта как такового, просто США пытаются уйти от него.
Никита Смагин, автор книг про Иран (признан в России иноагентом) считает, что Иран согласился на предложение Трампа, так как «ему передышка нужна больше, чем кому-либо». Однако это не помешало Тегерану нарушить соглашение. По мнению эксперта, «слишком многое еще осталось у Ирана — то, что может стать потенциальной целью Израиля».
Это когда условный Стив Уиткофф через своих катарских друзей-девелоперов, общающихся, видимо, с прозападной частью иранской власти (Пезешкиан), получает как бы согласие на предложение о «перемирии». Но потом аятоллу Хаменеи «долго не могут найти» и по прошествии времени это как бы согласие дезавуируется. Стив Уиткофф сначала сообщает Трампу о как бы согласии иранцев «мириться» (и он пишет эти свои посты про «перемирие»), а потом тот же Уиткофф сообщает, что Иран «соскочил» и Трамп опять будет писать, что «не против свержения власти в Иране».
Ранее кандидат политических наук, замдиректора Института США и Канады РАН Андрей Евсеенко рассказал «Ленте.ру», что после ударов США Иран продолжит атаковать Израиль. «Скорее всего, мы увидим продолжение обмена ударами между Ираном и Израилем — до тех пор, пока у сторон сохраняются запасы ракет и возможностей ПВО», — прокомментировал эксперт.