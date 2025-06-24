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Эксперты рассказали, почему перемирие между Ираном и Израилем не состоялось

В ночь на 24 июня Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, которое после 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». Позже сообщалось, что страны приняли инициативу Трампа о прекращении боевых действий. Однако уже утром режим прекращения огня был нарушен. Редакция Новостей Mail узнала мнение экспертов по этому вопросу. Почему США не смогли остановить конфликт?

Диана Потапова
Автор Новости Mail
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Политолог Илия Куса считает, что предложение Дональда Трампа — это попытка вывода США из разгорающегося конфликта.

В ситуации, которая складывалась, это лучшее, что мог сделать Трамп с точки зрения его личных интересов и интересов Вашингтона, воспользовавшись «форточкой дипломатии», приоткрывшейся после резкой эскалации с Тегераном. Это не означает завершения конфликта как такового, просто США пытаются уйти от него.

Илья Куса
политолог

Никита Смагин, автор книг про Иран (признан в России иноагентом) считает, что Иран согласился на предложение Трампа, так как «ему передышка нужна больше, чем кому-либо». Однако это не помешало Тегерану нарушить соглашение. По мнению эксперта, «слишком многое еще осталось у Ирана — то, что может стать потенциальной целью Израиля».

«Началась классическая “волынка” — как в треке ХАМАС — Израиль», — такое мнение высказал политолог Максим Жаров.

Это когда условный Стив Уиткофф через своих катарских друзей-девелоперов, общающихся, видимо, с прозападной частью иранской власти (Пезешкиан), получает как бы согласие на предложение о «перемирии». Но потом аятоллу Хаменеи «долго не могут найти» и по прошествии времени это как бы согласие дезавуируется. Стив Уиткофф сначала сообщает Трампу о как бы согласии иранцев «мириться» (и он пишет эти свои посты про «перемирие»), а потом тот же Уиткофф сообщает, что Иран «соскочил» и Трамп опять будет писать, что «не против свержения власти в Иране».

Максим Жаров
политолог

Ранее кандидат политических наук, замдиректора Института США и Канады РАН Андрей Евсеенко рассказал «Ленте.ру», что после ударов США Иран продолжит атаковать Израиль. «Скорее всего, мы увидим продолжение обмена ударами между Ираном и Израилем — до тех пор, пока у сторон сохраняются запасы ракет и возможностей ПВО», — прокомментировал эксперт.

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