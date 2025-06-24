Совбез Ирана сообщил, что заставил Израиль прекратить атаки

О начале режима прекращения огня между Ираном и Израилем сообщило ранее иранское телевидение Press TV. Оно вступило в силу после четырех волн иранских атак на израильскую территорию, отметил телеканал. Nour News сообщало также о гибели ученого-ядерщика Мохаммада Резы Садики во время утренней атаки Израиля до начала действия режима прекращения огня.