Лавров заявил, что Запад «вымаливает» перемирие для Украины

По словам Лаврова, сейчас западные лидеры «требуют, просят, вымаливают» немедленное перемирие без предварительных условий. «Это ровно то, от чего [президент Украины Владимир] Зеленский пару лет категорически отказался, когда еще жил и трудился под лозунгом стратегического поражения на поле боя», — сказал он.