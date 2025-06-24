Лавров заявил, что Запад «вымаливает» перемирие для Украины

По словам Лаврова, сейчас западные лидеры «требуют, просят, вымаливают» немедленное перемирие без предварительных условий. «Это ровно то, от чего [президент Украины Владимир] Зеленский пару лет категорически отказался, когда еще жил и трудился под лозунгом стратегического поражения на поле боя», — сказал он.
При этом, напомнил Лавров, несколько лет назад страны Запада настаивали, что Россия не должна победить. Министр считает, что «фиаско западной стратегии, да и тактики очевидно», но «Европа по-прежнему старается».
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