В Калининградской области сменился начальник УФСИН

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в соответствии с приказом Федеральной таможенной службы России № 900-КС от 19 мая 2025 года, полковник таможенной службы Партоменко Денис Евгеньевич временно исполняет обязанности начальника Калининградской областной таможни.