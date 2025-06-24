В Калининградской области сменился начальник УФСИН

Пост занял Дмитрий Пестов.
Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, новоиспеченный глава ведомства родом из Пермского края.
До назначения в Калининград он был первым заместителем начальника УФСИН России по Рязанской области.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в соответствии с приказом Федеральной таможенной службы России № 900-КС от 19 мая 2025 года, полковник таможенной службы Партоменко Денис Евгеньевич временно исполняет обязанности начальника Калининградской областной таможни.