Последние деньги, но на базу хватило: Глава МИД Молдовы Попшой похвастался купленной базой отдыха и тем, что с нетерпением ждёт окончательного разрыва отношений с Россией

«Мы ценим русский язык и российскую культуру, те хорошие вещи, которые были в нашей истории. Но договор об обмене и сотрудничестве в сфере культуры с Россией, подписанный в 1998 году не подразумевает денонсации в одностороннем порядке. Мы можем лишь не продлить договор. И мы уже прямо изъявили об этом российской стороне», — заявил Попшой.