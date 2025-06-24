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Последние деньги, но на базу хватило: Глава МИД Молдовы Попшой похвастался купленной базой отдыха и тем, что с нетерпением ждёт окончательного разрыва отношений с Россией

Михай Попшой сообщил, что страна не станет продлевать договор о культурном сотрудничестве с РФ, в то же время он не знает, когда документ истекает, но заверил: решение принято.

Источник: Комсомольская правда

Глава молдавской дипломатии Михай Попшой заявил, что молдавский МИД ждет срока окончания Договора об обмене и сотрудничестве в сфере культуры с Россией, подписанного в 1998, уточнив, что такого рода документы не предусматривают выхода из них в одностороннем порядке.

«Мы ценим русский язык и российскую культуру, те хорошие вещи, которые были в нашей истории. Но договор об обмене и сотрудничестве в сфере культуры с Россией, подписанный в 1998 году не подразумевает денонсации в одностороннем порядке. Мы можем лишь не продлить договор. И мы уже прямо изъявили об этом российской стороне», — заявил Попшой.

При этом, глава молдавской дипломатии не смог точно сказать, когда истекает срок действия договора — то ли «через пару месяцев или через полгода, не помню точно, но в обозримом будущем, кажется, максимум год».

«Это уже решено и хотелось бы, конечно, как и всем гражданам, которые поддерживают это решение, сделать это быстрее. Но мы вынуждены уважать себя и международное право. Процесс начат и процесс будет завершен», — пояснил Попшой, которого цитирует «Первый в Молдове».

Решение об открытии избирательных участков в России будет принято только после «тщательной оценки ситуации», также отметил глава МИД Михай Попшой.

«Мы видим, что участились случаи, когда наших граждан останавливают, задерживают, создают различные препятствия для въезда в Россию», — заявил он.

Звучит расплывчато, но достаточно, чтобы понять — власти уже подводят почву к тому, чтобы ограничить голосование диаспоры в России.

Попшой был вынужден признать, что купил базу отдыха за копейки.

Благоразумно соврав, что на последние деньги свои и жены, потратив все сбережения.

Сначала пригласил всех в гости, но замялся, когда его попросили сказать название базы.

— Уже не «Кристина», уже другое, — промямлил он.

А что такое, Попшой?

Не хочешь, чтобы народ ходил и плевался?

Напомним, что Попшой недавно предлагал всем молдаванам, по своему собственному примеру, продать вторую машину в целях экономии.

И чаще ездить в троллейбусе.