Песков ответил на вопрос о полемике Медведева и Трампа в соцсетях

«Дмитрий Анатольевич (Медведев) твердо и последовательно высказывает свою точку зрения. И, конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения», — сказал Песков журналистам, комментируя полемику Трампа и Медведева в соцсети Х.