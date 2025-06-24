«Дмитрий Анатольевич (Медведев) твердо и последовательно высказывает свою точку зрения. И, конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения», — сказал Песков журналистам, комментируя полемику Трампа и Медведева в соцсети Х.
Песков ответил на вопрос о полемике Медведева и Трампа в соцсетях
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев твердо и последовательно высказывает свою точку зрения, она для России важнее, чем все другие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя полемику Медведева и президента США Дональда Трампа в соцсети Х.