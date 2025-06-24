Песков: глава МИД Ирана передал Путину «посылы» от иранского руководства

Переговоры Аббаса Арагчи и Владимира Путина состоялись 23 июня в Кремле. По данным источников Reuters, иранский министр должен был передать российскому президенту послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи с просьбой об усилении поддержки в противостоянии с Израилем и США. О какой именно поддержке шла речь, агентство не уточняло. Дмитрий Песков говорил, что готовность России оказать Ирану военную и иную помощь в ирано-израильском конфликте будет зависеть от того, с каким запросом обратится к Москве иранская сторона.