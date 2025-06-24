WP: Нетаньяху еще осенью решил ударить по Ирану

По информации источников, Нетаньяху приказал готовиться к атаке на Иран после того, как в октябре 2024 года провел операцию против формирований шиитской организации «Хезболлах» в Ливане. Израильская разведка начала собирать списки ученых-атомщиков и представителей военного руководства, которые потенциально могли бы стать целями. Израильская авиация систематически наносила удары по системам ПВО в Ливане, Сирии и Ираке, чтобы они не смогли помешать во время бомбардировок Ирана.
В то же время, отметили собеседники издания, чиновники еврейского государства прилагали усилия, чтобы получить одобрение своих планов в Вашингтоне. Они считали, что участие США позволит провести более эффективную операцию против иранских ядерных объектов. Американская разведка, однако, не подтверждала израильские данные о намерениях Тегерана возобновить разработки ядерного оружия. Высокопоставленные правительственные чиновники Израиля в частной беседе указали, что к марту руководство страны приняло решение в любом случае ударить по Ирану не позднее июня, поскольку к этому времени исламская республика еще не успеет восстановить свои системы ПВО.
Решение правительства Израиля начать внезапную атаку на Иран 13 июня в разгар переговоров по ядерной сделке продиктовано не новыми данными разведки или непосредственной угрозой в отношении еврейского государства, а сложившейся уникальной возможностью для реализации тщательно продуманных планов, отметили в комментарии для WP израильские и американские чиновники и советники.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни продолжались взаимные удары. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. По заявлению американского президента Дональда Трампа, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь.