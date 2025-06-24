WP: Нетаньяху еще осенью решил ударить по Ирану

В то же время, отметили собеседники издания, чиновники еврейского государства прилагали усилия, чтобы получить одобрение своих планов в Вашингтоне. Они считали, что участие США позволит провести более эффективную операцию против иранских ядерных объектов. Американская разведка, однако, не подтверждала израильские данные о намерениях Тегерана возобновить разработки ядерного оружия. Высокопоставленные правительственные чиновники Израиля в частной беседе указали, что к марту руководство страны приняло решение в любом случае ударить по Ирану не позднее июня, поскольку к этому времени исламская республика еще не успеет восстановить свои системы ПВО.