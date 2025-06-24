Кремль объяснил, зачем НАТО превращает Россию в «исчадие ада»

Комментируя заявления о возможном вторжении России в страны Европы, президент Владимир Путин заявил, что представители НАТО «сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год». «Здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью. Из этого ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений», — сказал президент в ходе встречи с выпускниками военных и силовых вузов, которая состоялась накануне, 23 июня.